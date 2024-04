Wie ein (fast) vergessenes Hobby wieder erwacht

In Zeiten des digitalen Schriftverkehrs haben die Briefmarken massiv an Bedeutung verloren. Und auch ihre Sammler sind immer rarer geworden. „Zu Spitzenzeiten hatten wir an die hundert Mitglieder“, erinnert sich Hermann Possarnig, Obmann vom Kärntner Briefmarken-Sammelverein. Heute zählen die Liebhaber nur noch halb so viele Vereinsmitglieder. Daher wollen Possarnig und seine Freunde die Jugend wieder für das seltene Hobby begeistern.