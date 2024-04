Tickets für die Wildstyle & Tattoo Messe gewinnen

Das gilt auch für den Halt Ende April in der Messehalle A in Innsbruck. Neben vielen Highlights kann am Samstag die Death Metal-Band „Belphegor“, am Sonntag die Hard Rock Band „Lordi“ live bestaunt werden – beides Gruppen, die international bestens bekannt sind. Sie spielen jeweils ein reguläres Konzert in voller Länge mit sämtlichen Hits. Mehr Informationen zu der „Wildstyle & Tattoo Messe“ vom 27. bis 28. April in der Messehalle Innsbruck erhalten Sie HIER.