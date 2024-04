Pongauer Holzhändler wird saniert

Das Amtsgericht hat am 3. April 2024 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die WEISS GmbH mit Sitz in Flachau eingeleitet. Die Fortführung des Unternehmens wird angestrebt, während Gläubiger eine Quote von mindestens 20 % innerhalb von 2 Jahren nach Annahme des Sanierungsplans erhalten sollen.