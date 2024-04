Historischer Auftritt: „Der nächste Beckenbauer“

Mit seinem Auftritt gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend schrieb der erst 17-jährige Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsi Geschichte: Der Spanier ist der jüngste Abwehrmann, der in einem Viertelfinale in der „Königsklasse“ in der Startelf stand. Schon jetzt wird der Jungspund mit Lobeshymnen überhäuft. Ein Fan der Katalanen spricht in den sozialen Medien sogar bereits vom „nächsten Franz Beckenbauer“.