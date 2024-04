Fotograf verging sich an schlafender 18-Jährigen

Missbrauch im Schlaf

Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte im Dezember 2021 in seinem Geschäft an der wehrlosen Freundin seines Patenkindes vergangen hatte. „Es ist unglaubwürdig, dass Sie das Nackt-Shooting nicht erregt hat. Trotzdem glaubt der Senat nicht, dass Sie ein schlechter Mensch sind. Aber Sie haben die sich dann bietende Gelegenheit ausgenutzt“, begründet die vorsitzende Richterin Silke Sandholzer das Urteil. Demnach hat er die auf einer Couch schlafende und gerade aufwachende 18-Jährige, die wegen Alkoholisierung und Übelkeit geschwächt war, missbraucht.