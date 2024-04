Superpony muntert nun Kinder und Familien auf

Jetzt hat das Pony eine neue, besonders wichtige Aufgabe: Als Therapiepony unterstützt Murphy Kinder und Familien in Krisen- und Trauersituationen. Margarethe Weiss-Beck, Leiterin des Therapiehofs Regenbogental in Leobersdorf im Bezirk Baden, war sofort von dem kleinen Schecken begeistert: „Murphy passt aufgrund seiner Geschichte perfekt in unser Team, weil er weiß, was es bedeutet, eine Krise zu durchleben und lernen durfte, damit umzugehen. Genau das können sich die Kinder von ihm abschauen.“