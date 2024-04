Marisa Abela konnte sich schwer von Rolle lösen

„Back to Black“ – Liebesbeziehung im Fokus

In dem Film „Back to Black“ von Regisseurin Sam Taylor-Johnson („Fifty Shades of Grey“), der am Donnerstag in den Kinos anläuft, steht die Liebesbeziehung zu Winehouses langjährigem Partner Blake im Fokus - geprägt von Alkohol, harten Drogen und Prügeleien. Mit 27 Jahren verstarb die Musikerin („Rehab“) an einer Alkoholvergiftung.