Promi-Ärzte spritzen jetzt Botox am Flughafen

Einen HNO-Arzt, Hypnotiseure zur Rauchentwöhnung und Frauenmediziner – sie alle finden sich bereits in dem großen Gesundheitszentrum „Health Center Vienna Airport“ am Flughafen Schwechat. Nun gesellen sich zwei neue, im wahrsten Sinne des Wortes, Spezialisten dazu: Die bekannten und beliebten plastischen Chirurgen Dr. Alexander Kozlowski und Dr. Artur Worseg eröffneten am Dienstag ihr „Beauty 2 fly“. Genau, inzwischen gibt’s Botox auch to go!