Nach „blöder“ Frage: Hype um Profil von Reporter

Fünf Spiele in der Regionalliga

Laut „transfermarkt.at“ wechselte der Mittelfeldspieler (vorherige Stationen sind nicht bekannt) im Sommer 1997 zum VfL 93 Hamburg. Für den Verein aus der Hansestadt bestritt er fünf Spiele in der Regionalliga Nord (vierthöchste Spielklasse in Deutschland) und beendete ein Jahr später seine Karriere. Mehr Informationen liegen nicht vor. Das Wasserziehr-Profil gibt es jedenfalls schon seit 2012 bei „transfermarkt“, nun entstand ein regelrechter Hype. In den vergangenen Tagen ließ es sogar die Infoseiten von Superstars wie Erling Haaland oder Kylian Mbappe hinter sich …