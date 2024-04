0:6! Ajax Amsterdam kassiert historische Pleite

Igor Paixao (34./66.), Yankuba Minteh (35./56.), Dávid Hancko (45.+2) und Quinten Timber (62.) machten das halbe Dutzend für Feyenoord, das in der Liga neun Zähler hinter PSV Eindhoven auf Rang zwei liegt, voll. Für Amsterdam war es die zweite bittere Pleite gegen Feyenoord in dieser Saison, denn bereits das skandalöse Hinspiel ging mit 0:4 verloren. Im vergangenen September war die Partie in Amsterdam aufgrund von Krawallen durch Ajax-Fans abgebrochen worden, obwohl Gästefans gar nicht erst zugelassen worden waren. Das Spiel wurde einige Tage später ohne Zuschauer fortgeführt.