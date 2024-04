Vampirin „Carmilla“ saugt sich selbst das Blut aus

Mit der Novelle „Carmilla“ aus dem Jahr 1872 hat der irische Autor Sheridan Le Fanu der Steiermark einen Platz in der Geschichte des Vampir-Mythos gesichert: Die unschuldige Laura (Anna Klimovitskaya), die darin den Avancen der Vampirin Carmilla (Annette Holzmann) verfällt und damit bei ihrem Vater (Sebastian Schindegger) und all den Männern, die sie umgeben, Panik auslöst, ist wie eine blutige Blaupause für das Genre. Seit Jahrzehnten wird nun schon darüber diskutiert, dass man an eben diesem Genre auch viel über den historischen Umgang mit sexuellen Minderheiten und weiblicher Lust ablesen kann: Hysterie, Verfolgung und Auslöschung – was jedem Vampir in der Literatur droht, das erlebten auch lustvolle Frauen und queere Menschen.