Kinder hätten fast kostbare Artefakte abgefackelt

Um kurz vor 11.30 Uhr betraten die zwei Burschen die Kirche. Als Erstes durchsuchten sie die im Altarraum aufgestellten – und unversperrten – Spendenboxen nach Bargeld. Dann zündeten sie mit einem Feuerzeug das Tuch, mit dem der Altar bedeckt war, an drei Stellen an. Anschließend setzten sie direkt hinter dem Altar zwei nicht näher bestimmte Gegenstände in Brand. Die Flammen griffen sofort auf den Teppichboden über und beschädigten in weiterer Folge auch eine darunterliegende Holzkonstruktion.