Sieg gegen Bullen kann Sturm Flügel verleihen!

„Moment kurz genießen“

Dabei war im Vorfeld die Gefahr gegeben, dass Sturm nach dem 0:1-Dämpfer am Ostersonntag in der Meisterschaft samt Doppel-Rot angeschlagen in den Bullenstall kommt. Doch das komplette Gegenteil war der Fall: Die Ilzer-Mannen schickten den Liga-Krösus auf die Bretter, der hängt jetzt vor dem heutigen Schlager gegen Rapid leicht angeschlagen in den Seilen. Sturm hingegen habe laut Berthold im Titelkampf jetzt wieder eine breitere Brust. „Weil in der Mannschaft wieder die Gewissheit vorhanden ist, dass sie die Salzburger schlagen kann“, erklärt der 58-Jährige vor dem Heimspiel der Steirer gegen Verfolger LASK.