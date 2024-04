ÖFB-U19-Team verpasst EM nach 0:1 gegen Irland

Die Auswahl von Teamchef Hannes Spilka musste sich am Samstag im zweiten Gruppenspiel in Zagreb im Rahmen eines Mini-Turniers in Kroatien gegen Irland mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und hat damit keine Chancen mehr auf das EM-Ticket. Irland steht nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits als Gruppensieger fest, nur dieser qualifiziert sich für die Endrunde.