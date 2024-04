Jungbullen kommen aus dem Feiern nicht mehr raus

Liefering spielt im Frühjahr in der zweiten Liga weiter wie ausgewechselt. Auch Tabellennachbar Stripfing stellte auswärts keine Hürde für die Jungbullen dar. Nach einer Flanke von Gaoussou Diakite schloss Raphael Hofer, der nach Sperre wieder in der Startelf gestanden war, direkt ab zur Führung. In der zweiten Hälfte setzte der Assistgeber einen drauf, bedankte sich für seinen ersten Startelfeinsatz mit einem sehenswerten Treffer. Der Malier schoss nach seinem Debüttor am Ostersonntag aus 16 Metern schön ins Kreuzeck und fixierte den fünften Frühjahrssieg. Der Anschlusstreffer der Hausherren durch Darijo Pecirep (94.) kam zu spät.