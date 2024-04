Safari-Trend: Diese Stars haben Dschungel-Fieber!

So stylt man Animal-Prints am besten

Der tierische Trend ist bei Luxuslabels ein echter Dauerrenner und wird am besten zu starken Farben wie Schwarz, Weiß und Rot gestylt. Es gilt jedoch eine Regel: Tier-Muster stehen am liebsten alleine und vertragen keine anderen Prints neben sich, das Outfit wirkt sonst zu unruhig und überladen.