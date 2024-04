Frankfurt gegen Bremen ab 20.30 Uhr LIVE

Bei den Bremern (Tabellenzehnter) läuft es aktuell nicht rund, zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie. „Das nervt mich in der Mannschaft, dass sie das so locker hinnehmen und sagen, es geht ja nur darum, in der Liga zu bleiben. Jedes Jahr um die goldene Ananas zu spielen, interessiert mich eigentlich auch nicht“, so ÖFB-Legionär Marco Friedl.