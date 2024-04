Betrugsanklage nach Reha für Mama in Privatklinik

„Ich habe das ewig rausgeschoben. Ich denke aber, dass ich es in den nächsten Wochen endlich regeln werde“, sagt der Angeklagte am Mittwoch in Graz vor Gericht. „Das sagen Sie schon lange“, entgegnet Richterin Verena Oswald. „Ich denke, Sie können das einfach nicht zahlen.“ Bereits seit 2022 ist er einer Privatklinik 46.000 Euro schuldig.