Noch immer Dutzende steirische Straßen gesperrt

Mehr als 2000 Feuerwehrleute standen am Ostermontag unermüdlich im Einsatz. Nach Waldbränden wird teilweise bis Dienstagfrüh Feuerwache gehalten (etwa in Krampen im Mürztal). Der Brand in Wildalpen beschäftigt die Einsatzkräfte noch immer. Der Sturm zog eine Spur der Verwüstung durch die Steiermark. Im oststeirischen Ilz forderte das Unwetter sogar zwei Todesopfer (wir haben berichtet). Das große Aufräumen nach dem Starkföhn findet auch am Dienstag seine Fortsetzung. Noch immer sind zahlreiche Straßenverbindungen nicht passierbar.