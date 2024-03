„Habe mich auch beim Spieler dafür entschuldigt“

„Damit stellt sich die Frage nicht“

Ebenfalls für Diskussionen hatte eine Rettungsaktion von Mats Hummels gesorgt. Der Innenverteidiger hatte knapp vor Pausenpfiff beim Spielstand von 1:0 sein rechtes Bein akrobatisch in die Höhe gezogen, um so den Ausgleichstreffer der Bayern zu verhindern. Dabei prallte der Ball auf seine gestreckte Hand ab, Osmers sah jedoch keinen Anlass, einen Elfmeter zu geben. „Es ist eine Rettungsaktion, in die er alles reinwirft. Wichtig ist, dass er den Ball überhaupt nicht an die Hand kriegt, damit stellt sich die Frage nach Handspiel nicht“, argumentierte der 39-Jährige.