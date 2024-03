Falsche Familien ergaunerten teure Sportgeräte

Die Täter gaben sich in einem Fall als Familie aus Rumänien aus, im zweiten Fall als deutsche Urlauber. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie es bei der Polizei heißt, wurden am 23. März in dem Sportgeschäft in Obergurgl Ski- und Snowboardausrüstungen ausgeliehen. Als Unterkunft gaben die Gauner ein Apartment in Zwieselstein an.