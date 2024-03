Wasser, Land und Leben als Thema für Landesschau

Schmalspurig werden im Waldviertel leider viele Projekte betrieben. Jetzt arbeiten aber zehn Gemeinden entlang der Schmalspurbahn in den Bezirken Gmünd und Zwettl zusammen und werden noch im April die Bewerbung um die NÖ Landesausstellung 2028 einreichen. Wasser, Land und Leben sind laut Christian Laister, Bürgermeister von Groß Gerungs, die Vorschläge für die thematischen Eckpfeiler der Schau: „Damit wäre ein großes Spektrum an bedeutsamen Inhalten möglich – vom Klima über das Leben am Land oder auch unsere kultivierte Teichlandschaft. Und damit auch Fischzucht oder Kulinarik.“ Die Entwicklung bis heute würde dann noch zusätzlich einen historischen Aspekt hervorheben.