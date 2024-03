Schwechat: Machtkampf um den Bürgermeister-Sessel

Bekanntheitsgrad ist top

Beim Bekanntheitsgrad liegt Baier einsam an der Spitze. 91 Prozent kennen die Stadtchefin, abgeschlagen an zweiter Stelle landet Vizebürgermeister Habisohn bei 45 Prozent. Die Studie zeigt auch klar auf, was den Bürgern am meisten unter den Nägeln brennt: die Verkehrsproblematik. Das große Thema des kommenden Wahlkampfes scheint also vorgegeben...