In Tirol deutlich mehr Vergewaltigungen angezeigt

Aufklärungsquote trotz Rückgangs „erfreulich“

Trotz des Plus bei den Anzeigen sah Tomac das Bundesland indes „auf dem richtigen Weg“. Der Anstieg befinde sich im mehrjährigen Vergleich in einer „akzeptablen Bandbreite“, es bestehe „kein Grund zur Besorgnis“, versicherte Tomac. Auch LKA-Chefin Katja Tersch bezeichnete den Anstieg bei den Anzeigen als „nicht dramatisch“. Der Anteil der Anzeigen in Tirol an der österreichweiten Statistik bewege sich auch heuer mit rund acht Prozent auf konstantem Niveau. Die Aufklärungsquote sei trotz des Rückgangs auf knapp unter 60 Prozent „sehr erfreulich“, betonte Tersch.