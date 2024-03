Mister Volleyball setzte sich Denkmal in Salzburg

Um als Mittelblocker eine steile Karriere hinzulegen – mit 155 Länderspielen, zahlreichen WM- und EM-Teilnahmen, in den letzten vier Jahren als Kapitän des Nationalteams. Mit dem er zweimal in Salzburg an Turnieren teilnahm. So wurden 1990 auch mit Heimo Meiche und Co. die Weichen für die Zukunft des ausgebildeten Diplomsportlehrers gestellt, der dazu ’95 an der Uni Vertragslehrer wurde.