Aufstellung: So startet Österreich in Bratislava

„Die Art und Weise, wie wir das Spiel gegen Deutschland angegangen sind, das erwarten wir gegen die Slowakei auch“, erklärte Laimer. „Wir müssen mit dem gleichen Mindest in die Partie reingehen. Das ist unser Anspruch.“ Drei weitere Testläufe stehen vor dem EM-Start am 17. Juni gegen Frankreich danach noch an – nächsten Dienstag in Wien gegen die Türkei, am 4. Juni ebenfalls im Ernst-Happel-Stadion gegen Serbien sowie die EM-Generalprobe am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz.