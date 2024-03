289 Jahre alte Eisenkasse steht zum Verkauf

Die Mischung aus modern und antik macht’s

Bei der diesjährigen „Art & Antique“ finden sich wie gewohnt nicht nur solche Kunstwerke, für die man tief ins Geldbörserl greifen muss. Die Galerien und Kunsthändler bieten auch günstigere, aber nicht weniger reizvolle Objekte an. So wie Florian Kolhammer, der die ausgefallenen Werke des jungen Wiener Künstlers Nikolaus Fröhlich (35) vertreibt. Sie sind schon ab 700 Euro zu haben. In Fröhlichs Werken kann sich auch der Salzburger wiederfinden, nutzt er doch Schwarzweiß-Fotos vom Schloss Mirabell oder der Getreidegasse, hinterlegt sie mit Blattgold und fügt wilde Tiere hinzu: Auf einem Bild steht eine Giraffe im Mirabellgarten!