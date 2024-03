„Schrecklich!“ Ärger um „verschollene“ Kane-Statue

Emma Best, eine der Stadträtinnen, die die Statue in Auftrag gegeben hat, sagte gegenüber der „BBC“, sie habe „stundenlang“ versucht, einen Platz für die Statue zu finden. Allerdings habe sie stets eine Absage kassiert. Etwa aus Sorge, dass rivalisierende Fußball-Fans sich sonst am „Kunstwerk“ zu schaffen machen.