Pleite steht bevor: Keine Zukunft für Dinopark

Bis zuletzt haben alle beteiligten Personen gehofft, dass der Dinopark Agrarium in Steinerkirchen an der Traun demnächst wieder aufsperrt – oder tun es immer noch. Aber nun scheint das endgültige Ende des Freizeitparks am Areal des historischen Schlosses Almegg besiegelt. Seit dem Tod des Agrarium-Gründers Erich Preymann im Dezember 2022 war die Zukunft des über 30 Jahre alten und über zehn Hektar großen Freizeitparks ungewiss.



Firma wird bald Insolvenz anmelden

Doch nun lässt Anwalt und Verlassenschaftskurator Stefan Kowacsevich gegenüber der „OÖ-Krone“ die Katze aus dem Sack: „Eine Wiedereröffnung des Agrariums lässt sich leider nicht umsetzen. Es fehlt an finanziellen Mitteln, und es gibt auch keine Förderungen vom Land. Mir tut es um das Agrarium auch persönlich sehr leid, aber wir werden in den nächsten 14 Tagen einen Insolvenzantrag der Betreiberfirma einbringen müssen.“