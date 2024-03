Kampf um jeden Euro für ein Leben als Profi

Seit vielen Jahren ist Aqeel Rehman Österreichs bester Squashspieler, wurde 18 Mal in Folge Staatsmeister. Der Salzburger reist zu Turnieren in der ganzen Welt, nahm auch bereits einmal an der Einzel-WM teil. Sein Leben als Profi ist jedoch alles andere als leicht. Viel zu verdienen gibt es bei den Events, an denen der 38-Jährige teilnimmt, nämlich nicht.