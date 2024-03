Hohe Wildbestände bedrohen unsere Schutzwälder

Klimaextreme machen dem Wald zu schaffen

Und dennoch sind auch die Vorarlberger Bestände massiv bedroht – vor allem durch den Klimawandel. Welch dramatische Folgen dieser bereits hat, zeigt sich insbesondere im Osten Österreichs: Dürre-Phasen und Borkenkäfer-Befall haben dort ganze Landstriche entwaldet. Kein Wunder also, dass im Vorjahr 55 Prozent der gesamten Holzernte in Österreich aus Schadholz bestand. Zum Vergleich: In den 80er- und 90er-Jahren, als viel vom „Waldsterben“ die Rede war, betrug dieser Anteil gerade einmal 30 Prozent.