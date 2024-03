Trabzonspor-Fans griffen gegnerische Spieler an

Die Menge griff die jubelnden Spieler und das Trainerteam des Gegners an, wie Fenerbahce im Anschluss an die Partie mitteilte. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten, wie türkische Medien übereinstimmend berichteten. Fotos und Videos nach dem Abpfiff wurden auch in sozialen Netzwerken verbreitet.