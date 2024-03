Vater und Sohn als kulinarischen Top-Duo

Wirtenfamilie seit 1907 am Herd

Was die Spezialitäten des Ökopioniers so besonders macht: Sie stammen aus der Fleischerei von Vater Ernst Strohmaier. „Wir sind in der Pielachtaler Heimat verwurzelt. Denn unser Gasthaus in Hofstetten-Grünau ist seit 1907 im Familienbesitz. Mein Sohn führt dieses Lebenswerk nun auf seine eigene Weise weiter“, so der stolze Senior.