Reals Courtois bezichtigt Teamchef der Lüge

Zur Vorgeschichte: Courtois war verärgert darüber, dass Stürmerstar Romelu Lukaku im Juni im EM-Quali-Spiel gegen Österreich (1:1) anstelle des verletzten Kevin De Bruyne die Kapitänsschleife erhalten hatte – und nicht er. Der Keeper trat daraufhin die Reise zum folgenden Spiel in Estland (3:0), wo er als Spielführer vorgesehen war, nicht an. Teamchef Tedesco zeigte sich „schockiert“, die von Courtois vorgeschobene Verletzung stellte der Deutsch-Italiener in Abrede – was Courtois wiederum auf die Palme brachte.