Rangnick zu den Bayern? „Nicht ausgeschlossen“

Der deutsche Fußball-Experte Marcel Reif sagte in der Bild-Show „Reif ist live“: „Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Ralf Rangnick im Sommer neuer Trainer von Bayern München wird.“ Fakt ist: Die Bayern-Entscheider Max Eberl und Christoph Freund kennen Rangnick sehr gut. Dazu wohnt Österreichs Teamchef in Salzburg in Obertrum am See, hätte es nicht weit nach München.