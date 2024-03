Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die freundliche, elfjährige Labrador-Mischlingshündin Tara benötigt bei Menschen eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Sie hat in einer Wohnung am Land gelebt, ist stubenrein, kennt die Grundkommandos und fährt brav im Auto mit. Da sie laut Vorbesitzer Futter gegenüber anderen Tieren verteidigt, sollte sie in ihrem zukünftigen Zuhause als alleiniges Haustier gehalten werden. Ein ruhiger, kinderloser Lebensplatz am Land wird für die betagte Spürnase gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at.