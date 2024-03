400 Aktivisten zogen durch Innsbrucker Innenstadt

Ab 16 Uhr ging es vom Marktplatz über die Herzog-Otto-Straße in Richtung SOWI und führte über die Sillgasse zum Landhausplatz. Dem Protestmarsch gingen Vorlesungsunterbrechungen an der Uni Innsbruck voraus. Die Aktivistinnen und Aktivisten forderten am Donnerstag einmal mehr, dass ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung verankert wird. Außerdem gefordert wurde die Umsetzung der sozial ausgewogenen Empfehlungen des nationalen Klimarats.