Wildsau über Royals: „Die wollen was vertuschen!“

63 Prozent der Österreicher sind für eine Zulassung von sogenanntem „Laborfleisch“: Bedeutet das das Ende unseres geliebten Kalbsschnitzels? Prinzessin Kate manipuliert ihr eigenes Foto und löst damit Verschwörungstheorien aus und in Oberösterreich soll die Straßenbeleuchtung nachts abgedreht werden und das in einer Zeit, in der die Kriminalität in ganz Österreich steigt... Darüber diskutieren diesmal im „Adabei Duell“ Sängerin Rebecca Rapp und die „Wildsau“ Lydia Kelovitz.