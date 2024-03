Melissa Naschenweng: Lederhosen-Rock am Berg

Ein familienfreundliches Open Air mit einer Ikone

Was verschlägt aber die musikalisch so begabte Lederhosen-Königin an einem so grauen und kalten Wintertag nach Tirol? Die reine Vorfreude auf den Sommer und der hat es im Bezirk Kitzbühel in sich. Am Samstag, dem 6. Juli, wird Melissa Naschenweng, die Königin des mitreißenden Alpen-Pop, ab 15 Uhr ein unvergessliches, familienfreundliches Open-Air-Konzert an der Bergstation Fleckalmbahn geben. Besucher aller Altersgruppen können sich hier auf einen stimmigen Sommertag freuen und das in der traumhaften Bergkulisse der Kitzbüheler Alpen.