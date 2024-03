Marin Hinkle lässt sich nach 26 Jahren scheiden

Wer das lustige Scheidungs-Drama in der beliebten TV-Serie „Two and a halb Men“ verfolgt hat, den bringen folgende Neuigkeiten wohl zum Schmunzeln: Die US-Schauspielerin Marin Hinkle, die in der Show Alans Ex-Frau spielte, und ihr langjähriger Partner Randall Sommer haben ihre Scheidung finalisiert.