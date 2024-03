„Überwachungspläne völlige Grenzüberschreitung“

„LH Mattle muss eingreifen!“

Sie unterstellt Riedhart in diesem Zusammenhang auch, den Gemeinderat falsch informiert zu haben. Es sei „alles datenschutzrechtlich abgeklärt“, hieß es vonseiten Riedharts. Doch nun wies Landespolizeichef Helmut Tomac – wie berichtet – seine Juristen an, die Datenschutzbehörde in Wien über die Vorgänge in Wörgl zu informieren.