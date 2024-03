Überwachungskameras sorgen für Wirbel in Wörgl

Bürgermeister nicht zuständig

Laut Platzgummer gibt es aber derzeit in Wörgl keine Bereiche mit kriminellen Schwerpunkten, die eine Überwachung mit Kameras rechtfertigen würden. „Um Eigentum der Gemeinde zu schützen, darf sehr wohl eine Videoüberwachung stattfinden, wobei man sich hier an die Vorgaben des Datenschutzes orientieren muss“, so Platzgummer, der weiter ausführt: „Bürgermeister Riedhart ist trotz dieser Informationen auch später niemals mit uns in Kontakt getreten und hat in seinen medialen Ergüssen immer wieder sicherheitspolizeiliche Argumente in der Öffentlichkeit vorgebracht. Hier hat er aber keine Zuständigkeit.“