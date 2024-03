„Muss nichts mehr erzwingen“

Der Abgang von Goalgetter Salko Mujanovic prallte an Fußball-Ostligist Traiskirchen scheinbar ab. Zum Frühjahrsstart gab’s ein 2:0 über TWL Elektra und ein 2:2 in Unterzahl bei Wr. Viktoria – macht Platz vier in der Tabelle! Trainer Hans Kleer nickt: „Die Entwicklung stimmt!“