Gehalts-Ärger! Ex-RB-Kicker tritt gegen Eberl nach

Comeback angekündigt

Letztendlich entschied sich Forsberg für einen Wechsel in die MLS. Bei den New York Red Bulls unterschrieb er einen Kontrakt bis 2026. Doch er kündigt bereits ein Comeback in Deutschland an: „Fakt ist: Ich muss wieder nach Leipzig kommen, in irgendeiner Form. Ich glaube, ich habe noch viel zu geben.“