Beliebter Fruchthof Innsbruck bleibt doch erhalten

Am Dienstag brodelte diesbezüglich die Gerüchteküche, sickerte durch, dass sich Investoren gefunden haben, die den Fruchthof nahezu gänzlich in seiner bisherigen Art und Weise weiterführen werden. Noch Anfang Februar hieß es, dass sich der deutsche Betreiber zurückziehen und alles zusperren will sowie das Areal folglich dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Dem ist nicht so. Es soll alles weiterlaufen wie bisher. Nähere Details wurden noch keine bekannt.