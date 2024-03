Schießspiel in Schule: „Ich wollte cool sein“

Doch wie kamen die beiden auf die Idee, so etwas überhaupt zu schreiben? „Liest man sich eure Chats durch, wird einem schon mulmig zumute“, bemerkt Herr Rat. „Ich dachte nicht, dass das so arg ist. Ich wollte cool wirken“, sagt der Erstangeklagte. Sein Kumpane gibt Ähnliches zu: „Ich wollte, dass man mich mag und wusste, dass Jungs in dem Alter sowas cool finden. Was russisches Roulette ist, weiß ich, das hab‘ ich auf YouTube gesehen. Die Lehrerinnen habe ich vorgeschlagen, weil sie am ersten Schultag nicht so nett zu mir waren wie die anderen“, erklärt der Zweitangeklagte, der erst seit September letzten Jahres die betroffene Mittelschule besucht und zuvor von seinen Eltern zu Hause unterrichtet wurde.