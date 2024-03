„Deutschnational denken ist wohl kein Problem“

Hitlergruß „nur früher“ vollzogen

Doch der Osttiroler stritt alles ab. „Die Musik ist nur ein Hobby von mir“, betonte er. Außerdem würden einige der gegenständlichen Texte „größtenteils“ gar nicht von ihm stammen. „Und wenn ich meiner Stieftochter in dem Alter diese Kinderbücher vorgelesen hätte, hätte sie daran mit Sicherheit kein Interesse gehabt.“ Er habe auch nie Kleidung mit Hakenkreuz getragen. „Ich habe aber in meiner Jugend zu viel getrunken“, erklärte der Mann und räumte ein, in dieser Zeit den Hitlergruß gezeigt zu haben.