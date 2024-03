Affe auf der Terrasse - mit Banane eingefangen

Der Bewohner des Ortes Moosburg habe das Weißbüscheläffchen am Wochenende entdeckt, als er aus dem Fenster schaute, teilte die Auffangstation für Reptilien in München am Montag mit. Der Mann habe geistesgegenwärtig zu einer Banane gegriffen und das Äffchen damit in einen Hundetransportkäfig gelockt.