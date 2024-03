ÖVP-Pleiten: Das Ende der schwarzen Ortskaiser

Parteikollege Peter Harlander wird diesen drastischen Schritt wohl ebenfalls setzen. Der Gollinger Stadtchef musste sich bei den Wahlen am Sonntag überraschend klar Herausforderer Martin Dietrich (SPÖ) geschlagen geben. „Ich bin immer noch ganz perplex, hätte damit nicht gerechnet“, freut sich der Bald-Bürgermeister. Und: „Der Wunsch nach Veränderung war offenbar da, nach so vielen Jahren ÖVP.“ Harlander war für die „Krone“ nicht für eine Stellungnahme erreichbar. In der Gemeindevertretung sind die Gollinger Sozialdemokraten künftig stärkste Kraft – wegen eines Auszählungsfehlers bekommt die SPÖ nachträglich noch zwei Mandate von den Freiheitlichen hinzu. „Wahnsinn, dass wir die schwarze Gemeinde gedreht haben“, jubelt Dietrich.