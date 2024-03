Günstigerer Strom für die Pro-Windkraft-Gemeinden

In Planung wären 18 statt 13 Windräder gegangen, wäre die Volksbefragung in jeder der fünf Gemeinden mit 10.200 Wahlberechtigten im Bezirk Waidhofen an der Thaya positiv ausgegangen. In der Land-Gemeinde der Bezirksstadt – mit fast 86…% Wahlbeteiligung – und in Groß Siegharts stimmten die Bürger aber dagegen – die „Krone“ berichtete. Die ÖVP-Bürgermeister halten sich an den Ausgang, werden aber keine Projekte in Nachbargemeinden beeinspruchen.